SERVIZIROVIGO Due ipotesi per il tribunale: trasloco al Maddalena oppure realizzazione di un edificio completamente nuovo nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo. Queste sono le soluzioni che sono emerse dal convegno Il Palazzo di Giustizia di Rovigo: un'occasione per ripensare alla città?, organizzato dall'Associazione nazionale magistrati e dall'Accademia dei Concordi. Proprio nella sala Oliva dell'Accademia, il sindaco Edoardo Gaffeo, che sin dall'inizio della campagna elettorale ha chiesto che il tribunale non fosse traslocato da dove si...