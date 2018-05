SERVIZI ROVIGO Acquevenete ha premiato le scuole di gran parte della regione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERVIZIROVIGO Acquevenete ha premiato le scuole di gran parte della regione in occasione della festa conclusiva dei progetti didattici, che hanno visto coinvolti settemila alunni. Per la provincia di Rovigo si è messa in luce solo una scuola: la primaria di Arquà. Oltre 200 ragazzi, provenienti da dieci scuole delle province di Padova, Rovigo e Vicenza, si sono dati appuntamento al palasport di Schiavonia. A partecipare le dieci classi prime classificate al concorso Scuole in gioco per Acquevenete, che ha visto sfidarsi scuole da tutto il...