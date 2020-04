SERVIZI POSTALI

ROVIGO Le pensioni del mese di maggio verranno accreditate il 27 aprile per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto bancoposta o di una postepay evolution.I titolari di carta postamat, carta libretto o di postepay evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7mila Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello. Le Forze dell'Ordine sono a disposizione della cittadinanza.

Quanti non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, nell'ufficio postale, infatti, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario in base ai giorni di apertura degli uffici e che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro a casa, delegando al ritiro i Carabinieri.

Il pagamento inizierà già a partire dal 27 aprile in modo che per il 2 maggio tutti i pensionati possano incassare. Per gli uffici aperti cinque giorni la settimana - la maggior parte in Polesine - potranno ritirare la pensione coloro con il cognome dalla A alla B lunedì 27 aprile; dalla C alla D martedì 28 aprile; dalla E alla K mercoledì 29 aprile; dalla L alla P giovedì 30 aprile; dalla Q alla Z sabato mattina 2 maggio. Gli sportelli che sono invece aperti tre giorni la settimana saranno così regolati: martedì (lettere A-D), giovedì (E-O), sabato (P-Z).

Due giorni aperti per alcune filiali con organizzazione prevista il lunedì (A-K) e mercoledì (L-Z). In Polesine un solo giorno per effettuare le operazioni: a San Pietro Polesine, lunedì 27 (Castelnovo) e Zelo, 2 maggio (Giacciano con Barucchella). Per ulteriori informazioni per conoscere quale è lo sportello più vicino e come è organizzato è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.

