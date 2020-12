L'INIZIATIVA

ROVIGO Nasce a Rovigo Arcobaleno Aps, organizzazione no profit, che si occupa di numerose attività in ambito sociale e culturale, affiliata al circuito Aics, gruppo terzo settore. In questo difficile momento di emergenza sanitaria, Arcobaleno sarà a fianco di quanti sono costretti a casa in quarantena o isolamento. La neo nata realtà rodigina si offre, in prossimità delle Feste, per qualsiasi tipo di acquisto, specie se strettamente necessario. «I nostri volontari sono a disposizione di quanti avessero bisogno di ricevere la spesa di generi alimentari o di medicinali, direttamente a casa, ma anche per chi avesse necessità di sbrigare piccole commissioni - spiega il presidente di Arcobaleno Aps, Federico Maneo - Crediamo che in questo momento difficile, sia necessario mettersi ancora di più a disposizione della comunità».

SOLIDARIETÀ

Il progetto è nato circa un anno fa e si è attivato in queste ultime settimane in gran fretta. «Oltre a me, il direttivo è composto da persone molto giovani - prosegue Federico Maneo - Si va dai 19 ai 45 anni. Io mi sono occupato della realizzazione di eventi al liceo. La vice presidente Chiara Lazzarini, che lavora come Oss da 11 anni, ha avuto l'idea dei servizi per disabili, anziani, bambini autistici: quest'ultimo non esisteva prima in Polesine. Kevin Maneo di Solesino è vice presidente della Consulta studentesca di Rovigo, Alex Bagatin di Lendinara è presidente della Consulta studentesca di Rovigo e vice presidente di quella regionale. A loro si aggiungono Ariel Rodriguez, argentino e dj di fama internazionale; Giacomo Capovilla e Filippo Trevisan studente universitario». Aps Arcobaleno fornisce assistenza anche a chi è rimasto senza lavoro durante la pandemia. «Al momento la nostra sede è a casa mia a Bosaro - conclude Maneo - ma siamo già stati contattati dal sindaco di Lendinara, Luigi Viaro e dall'assessore comunale Francesca Zeggio, i quali ci hanno proposto una sede in comodato d'uso in una ex scuola, dove ci sono già altre associazioni. Operiamo su tutta Rovigo città, ma siamo disponibili anche per chi abita nel resto della provincia. In questo momento è molto forte la richieste del servizio rivolto agli anziani. Per chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni o volesse un aiuto dall'associazione, può chiamare il numero 340-6921954, oppure scrivere una mail all'indirizzo associazionearcobalenoaps@gmail.com.

Marco Scarazzatti

