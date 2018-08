SERVIZI AMBIENTALI ROVIGO Ecoambiente difende l'amministratore delegato Ivano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERVIZI AMBIENTALIROVIGO Ecoambiente difende l'amministratore delegato Ivano Gibin e il suo presidente Alessandro Palli sui rimborsi chilometrici che l'opposizione ha definito «esagerati». A sollevare la questione erano stati i consiglieri comunali Silvia Menon (Civica Menon) e Ivaldo Vernelli (5 Stelle), che accusavano in particolare Gibin di percepire più soldi di rimborso che di compenso, polesano con residenza in Cadore. Ecoambiente avvisa pure che potrebbe ricorrere alle vie legali.«Le affermazioni, secondo cui non appare giustificato...