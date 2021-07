Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(M.Sca.) Sergio Pellissier approda al Rovigo Calcio. Una notizia a dir poco clamorosa, che era spuntata nell'ambiente già lo scorso aprile e della quale si è avuta la conferma in queste ultime ore. L'ex attaccante di Spal e Chievo avrà un importante ruolo dirigenziale nel club di viale Tre Martiri. A 42 anni, compiuti ad aprile, potrebbe tranquillamente giocare in un campionato relativamente impegnativo come quello di Prima categoria. Ma...