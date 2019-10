Senza guinzaglio né museruola morde e uccide un altro cane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROVIGO «Vorrei che la morte di Max non fosse vana: amo i cani, piccoli e grandi che siano, ma soprattutto se grandi hanno bisogno di una adeguata gestione e attenzione, che purtroppo spesso è sottovalutata». Alberto Quadretti e la fidanzata hanno perso il loro Pechinese di 9 anni, Max, perché un cane di grossa taglia, un Amstaff, senza museruola né guinzaglio, l'ha aggredito lungo un marciapiede a Rovigo. È successo pochi giorni fa, di sera, con le auto in sosta lungo la via che avevano impedito ad Alberto di vedere che dall'altra...