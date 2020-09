(F.Cam.) Domani è il giorno dello sciopero nazionale dei lavoratori della sanità privata e Riccardo Mantovan della Fip Rovigo avverte: «Altissima sarà la partecipazione dei lavoratori: tutte e tre le strutture del Polesine, Rovigo, Porto Viro e Santa Maria Maddalena saranno bloccate. Rimarranno in servizio solo i turnisti per assicurare la continuità assistenziale ai ricoverati. Salteranno sedute operatorie e tutte le attività di diagnostica radiologica e di laboratorio analisi, gli ambulatori resteranno chiusi compresa l'attività di riabilitazione. Per far sentire la loro voce, questi lavoratori si ritrovano costretti a creare disagio alla cittadinanza». Per il Veneto la manifestazione regionale sarà davanti alla sede Aris di Verona, dalle 11 alle 13. Aris e Aiop sono le due associazioni datoriali della sanità privata, finite nel mirino dei sindacati dopo che non hanno firmato il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da 14 anni, dopo aver siglato una pre-intesa. «Aris e Aiop - attacca Mantovan - stanno aumentando i loro guadagni sfruttando i finanziamenti pubblici e pretendono che anche il rinnovo contrattuale gli venga finanziato con le stesse modalità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA