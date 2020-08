LA PROTESTA

ROVIGO Da 14 anni 600 persone in Polesine sono senza un contratto collettivo di categoria. Così i lavoratori della sanità privata ieri mattina hanno manifestato sotto la Prefettura. Dopo una pre-intesa firmata lo scorso 10 giugno con le associazioni datoriali Aris-Aiop e i sindacati, dove si riconosceva il diritto a un contratto collettivo per infermieri, oss, fisioterapisti e tutte le figure professionali della sanità privata, alla fine non se n'è fatto più nulla. Al sit-in di protesta hanno preso parte Attilio Minichini, delegato sanità pubblica della Uil Fpl, Enrico Rossi, delegato della Cisl fp, Riccardo Mantovan e Davide Benazzo della Cgil e Cristiano Maria Pavarin per la segreteria della Uil.

STOP ACCREDITAMENTI

La manifestazione si è svolta a livello nazionale e i lavoratori chiedono alle Regioni di bloccare o limitare gli accreditamenti al settore privato finché non sarà siglato un contratto collettivo a salvaguardia del comparto. Una delegazione è stata poi ricevuta dal viceprefetto Luigi Vitetti. «Queste strutture ha sottolineato nel corso dell'incontro Pavarin, segretario della Uil Fpl ricevono finanziamenti pubblici ma non rispettano gli accordi. Crediamo che la strategia sia quella di alzare il tiro a danno dei lavoratori per cercare di ottenere maggiori contributi dalle Regioni, scaricando i maggiori oneri contrattuali, pur avendo già ottenuto la garanzia della copertura del 50% del costo del rinnovo. Ora basta, questo gioco, sulla pelle di lavoratori, sempre in prima linea a garanzia del diritto universale alla salute, è inaccettabile».

Tra i partecipanti al sit-in in via Celio, c'era anche il consigliere regionale uscente, nonché candidato presidente, Patrizia Bartelle: «Per sbloccare la situazione bastano due minuti con due soluzioni parallele ben specifiche. La prima azione prevede l'approvazione di una delibera di giunta regionale per ridurre progressivamente le prestazioni se non si prevedono i rinnovi del contratto collettivo alla loro scadenza. La seconda azione prevede la parificazione del trattamento economico per sanità pubblica e privata, visto che offrono le stesse prestazioni».

Stamane le tre sigle sindacali che rappresentano il mondo dei lavoratori saranno ricevute a Venezia dall'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin e dal governatore Zaia.

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA