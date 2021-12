L'ALLARME

ROVIGO Il virus non si ferma e viaggia a tutta velocità tra i bambini. Sono giorni davvero caldi, quelli che anticipano il Natale, per i medici pediatri, impegnati a visitare i piccoli pazienti affetti da Covid, spesso asintomatici e dunque veicoli indisturbati della malattia.

Un dato che preoccupa i pediatri della zona è l'aumento di casi di bambini positivi, anche neonati, che richiedono il ricovero in ospedale. Non solo. Un'altra emergenza che inizia a farsi sentire, anche tra la fascia degli under 16, è il cosiddetto long Covid, ossia bambini che hanno avuto, anche diverse settimane fa, la malattia senza sintomi e che a distanza di tempo, manifestano problematiche di vario genere come cefalea, malessere generale e altri sintomi. Se la vecchia influenza che fino a due anni fa, in questo periodo, dimezzava le classi con un vero e proprio boom di infezioni, sembra essere quasi sparita, a riempire gli ambulatori dei pediatri ci pensa il Covid.

Ecco che la vaccinazione, dalla settimana scorsa aperta anche agli under 11, spiega il dottor Mario Fama, specialista in Allergologia e immunologia pediatrica e in Igiene e medicina preventiva, da 35 anni medico di migliaia di piccoli pazienti delle province di Rovigo e Padova, diventa «un'arma indispensabile per proteggere gli under 11 e limitarne così la silenziosa diffusione». Vaccino che agli under 11 viene somministrato nella dose ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per gli over 12.

Dottor Fama, perché vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni se nella maggioranza dei casi sono asintomatici?

«È vero che nella maggior parte dei casi i bambini sono asintomatici o paucisintomatici e il decorso della malattia è perlopiù benigno. Abbiamo visto, però, che il virus può comunque avere conseguenze importanti, a breve o a lungo termine, anche nei bambini. Possono infatti sviluppare la sindrome infiammatoria multi-sistemica che può anche essere molto grave».

È vero che ora si sta registrando un'impennata di casi di Covid nelle scuole e negli asili della zona?

«Lo confermo. In questa fase della pandemia i bambini in età scolare sono particolarmente colpiti. Sono spesso asintomatici, dunque la trasmissione in famiglia e negli ambienti che frequentano abitualmente è difficile da arginare. Per esempio, proprio l'altro giorno una mia piccola paziente di appena 40 giorni è risultata positiva».

Come stanno reagendo i genitori alla possibilità di vaccinare i bambini?

«C'è molto interesse, ogni giorno ricevo decine di chiamate con richieste di chiarimenti in merito alla vaccinazione. Secondo me ci sarà una buona adesione nella nostra zona. Noi pediatri siamo pronti a vaccinare i nostri pazienti nei nostri ambulatori appena ci sarà il via libera».

I bambini con allergie possono vaccinarsi?

«Sì. I bambini, a maggior ragione quelli con allergie respiratorie, ma anche celiaci e chi ha allergie alimentari, possono essere vaccinati. La profilassi anti Covid è sconsigliata in caso di reazioni gravi ai componenti del vaccino e altri casi specifici. O se è presente malattia acuta, moderata o severa che richiede il posticipo».

Se il bambino ha già avuto il Covid , è possibile vaccinarlo?

«Dopo circa sei mesi si può procedere con la profilassi. Nel caso di altre vaccinazioni programmate, io consiglio che è meglio dare priorità a quest'ultima».

Proteggere i bambini anche per permettere loro di ritrovare la socialità. Anche lei, in questi due anni, ha notato un incremento delle problematiche psicologiche nei bambini, come ansia e depressione?

«Certamente. Non solo tra gli adolescenti, ma anche tra i bambini che frequentano la scuola elementare e materna. La privazione della socialità non agevola e non aiuta in questa delicata fascia di età, così come la didattica a distanza. Ecco perché è importante proteggere attraverso la vaccinazione bambini e ragazzi per permettere loro di andare a scuola e socializzare con i loro coetanei».

Roberta Merlin

