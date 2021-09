Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(N. Ast.) Dopo aver raccolto più di diecimila partecipanti nei 27 incontri online da inizio anno, riparte mercoledì 15 il ciclo di webinar promosso da Regione e Veneto Lavoro per informare lavoratori e imprese sui servizi e le opportunità offerte dai Centri per l'impiego. Nei webinar precedenti la media per ogni evento è stata di circa 400 partecipanti e oltre il 90% si è detto soddisfatto dell'utilità dell'iniziativa e del grado di...