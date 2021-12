L'ALLARME

ROVIGO Una mancata precedenza e un alterco fra due uomini. Uno dei due scende dal proprio furgone, ma subito dopo risale e scappa via a tutta velocità, perché l'altro tiene in mano quella che alle tante persone presenti appare in tutto e per tutto una pistola.

Attimi di panico, ieri pomeriggio, poco dopo le 17, in corso del Popolo, all'altezza di largo della Libertà, dove è avvenuto il diverbio tacitato mostrando un'arma. Perché l'uomo che aveva tirato fuori la pistola si è poi incamminato tranquillamente verso la vicina farmacia Dian. Ma altrettanta tranquillità non albergava nell'animo di quanti avevano assistito a tutta la scena, così sono fioccate le chiamate al 113 che segnalavano la presenza di un uomo che girava armato in Corso.

PATTUGLIE IN CAMPO

Subito si sono messe in moto Squadra Volanti e Squadra mobile, visto che quanto era stato riferito al centralino non era assolutamente rassicurante. Fortunatamente tutta la scena era stata seguita con sguardo attento proprio da un poliziotto della Squadra volanti che in quel momento era libero dal servizio e senza divisa, ma che ha comunque interrotto il momento di relax per tornare a fare il proprio lavoro, con freddezza e professionalità, di fatto pedinando e controllando l'uomo in attesa dell'arrivo dei colleghi.

L'INTERVENTO

Pochi istanti, ma nel frattempo, probabilmente rendendosi conto dell'arrivo delle Volanti, l'uomo è uscito dalla farmacia e si è infilato all'interno dell'Autoscuola Rossi, che si trova proprio a fianco. Forse per nascondersi. Non sapendo, però, che occhi attenti stavano seguendo ogni sua mossa. E così in pochi istanti gli agenti sono intervenuti all'interno dell'autoscuola, fulminei, in modo da agire con la massima efficacia e la massima sicurezza. Perché, in quel momento, ancora tutto lasciava pensare che l'uomo potesse essere armato. E bisognava bloccarlo scongiurando il rischio che potesse mettere mano alla pistola.

PISTOLA FINTA

Pistola che in realtà è poi emerso essere uno spray anti-aggressione, che tuttavia aveva proprio la forma di una pistola, con tanto di fondina. L'uomo, invece, è stato subito identificato in un trentenne rodigino, già noto alla polizia per alcuni precedenti. E che una volta accompagnato in Questura, è stato poi denunciato per le ipotesi di reato di minaccia aggravata e possesso di arma impropria, perché tale era in tutto e per tutto, non solo per la sua foggia, ma anche per il suo potenziale offensivo. L'arma in questione e la fondina sono state sottoposte a sequestro.

L'ALTERCO

Da parte della Questura arriva conferma che la prima ricostruzione dell'accaduto, condivisa con il pubblico ministero di turno, sia che il tutto sia nato per un alterco relativo a una mancata precedenza. Tuttavia, sono in corso ulteriori indagini per ricostruire nel dettaglio l'intera vicenda e individuare la vittima dell'aggressione che però, appena ha visto la pistola, ha desistito dalla discussione sul codice della strada e sul rispetto delle precedenze, per risalire a bordo del proprio furgone e filarsela via il più velocemente possibile.

Francesco Campi

