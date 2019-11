Selvaggina e pesci sequestrati scelta la ditta per la distruzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CACCIA E PESCAROVIGO Per pesci e uccelli uccisi da bracconieri il futuro si chiama Eden Cremazioni animali. È la ditta di Fossò (Venezia) alla quale la Provincia ha affidato, per 2.800 euro, più conveniente rispetto alla Polaris ed alla padovana Argo, il servizio di smaltimento degli oltre due quintali di selvaggina e di fauna ittica sequestrata dalla polizia provinciale e dalle altre forze di polizia impegnate nella vigilanza su caccia e pesca tuttora stoccati in 7 grossi freezer, 5 nel Centro operativo di Taglio di Po e due a Rovigo in...