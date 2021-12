LOTTA ALLA PANDEMIA

ROVIGO Non si ferma la letalità del virus in Polesine che non dà tregua in questi giorni di festività. Ieri ben quattro polesani, tutti vaccinati ma con diverse patologie, sono decedute mentre si trovavano ricoverate nella Terapia intensiva di Trecenta dopo essere stati contagiati del Covid. Si tratta di una donna di 65 anni di Porto Tolle, un uomo di 72 anni sempre di Porto Tolle, un 79 enne di Adria e un 81 enne di Lendinara. Altri due polesani, la vigilia di Natale, una coppia di anziani di Porte Tolle, erano spirati sempre a causa delle complicanze della malattia che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

PERSONE POSITIVE

In aumento anche le positività, individuate anche grazie alla corsa al tampone rapido di questi giorni da parte per partecipare ai momenti conviviali delle festività. Sono state le 103 nuove positività di residenti in Polesine, 42 di questi erano già in isolamento domiciliare. Il giorno di Natale i nuovi positivi erano risultavano ben 218, la vigilia invece 179. La prevalenza in Polesine del virus, ossia totale delle persone risultate positive da inizio epidemia sul totale della popolazione è pari al 9,21%. Il tasso di positività degli ultimi 7 giorni si attesta intoro al 3,36%. Per quanto riguarda invece i ricoveri sono 74 pazienti nelle strutture dell'Ulss 5; 42 pazienti in Area Medica Covid a Trecenta, 18 in Ospedale di Comunità Covid, sempre a Trecenta, 4 pazienti in Terapia Intensiva Covid , 9 pazienti in Malattie Infettive a Rovigo e 1 paziente in Ostetricia e Ginecologia a Rovigo, quest'ultimi per motivi non legati al Covid-19.

CASE DI RIPOSO

L'Azienda ULSS 5, inoltre, prosegue la somministrazione della terza dose (booster) agli ospiti e operatori delle Rsa del territorio polesano nei termini previsti. Nelle strutture residenziali del Polesine che ospitano ad oggi 2.029 anziani e 865 altri ospiti tra disabili e psichiatrici, risulta positivo:1 operatore dell'Opera Pia Francesco Bottoni di Papozze, 1 operatore della Residenza San Salvatore di Ficarolo, 1 operatore della Casa Sant'Antonio di Trecenta, 1 operatore della Casa di Riposo San Gaetano di Crespino, 1 ospite della Residenza Sant'Anna Anni Azzurri di Villadose e 3 ospiti della Rosa dei Venti di Rosolina. Fortunatamente, le guarigioni continuano ad aumentare, sono infatti 88 quelle nuove, 117 e 68 quelle del giorni precedenti, portano a 17.841 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono invece 1.956 le persone attualmente positive in provincia.

IN ISOLAMENTO

Ancora 3.535 le persone poste in isolamento domiciliare durante le festività che hanno dunque dovuto trascorrere il Natale intano da parenti e amici in attesa di capire se sono stati o meno raggiunti dal virus. Corre, nel frattempo, anche la campagna di vaccinazione per la fascia 5-11 anni, oltre alle terzi dosi. Sono infatti 1.468 le sedute vaccinali prenotate per gli under 11.Al fine di ampliare l'offerta vaccinale pediatrica durante le festività natalizie, per permettere un rientro a scuola più sicuro, sono state aperte ulteriori sedute vaccinali pediatriche presso i due centri vaccinali di Adria. Ben 77.170, invece, le dosi booster effettuate in provincia di Rovigo.

Roberta Merlin

