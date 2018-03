Sei anni fa le prime contestazioni durante la presidenza Guarnieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAROVIGO La storia degli scheletri è lunga e intricata. E c'è chi da anni punta il dito sulla cattiva gestione. Nel 2012 gli allora membri del cda dell'Ater Lores Brusco e Luciano Marangoni rimarcare il loro dissenso sulle scelte del presidente Aldo Guarnieri relativamente a via Bramante: «Non esiste la validazione del progetto che è stato modificato passando da cemento armato ad acciaio e non è stata fatta alcuna variante per un elenco prezzi». E, inoltre, i 300mila euro versati alla ditta come transazione, «sommati ai 500mila...