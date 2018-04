Segnaletica divelta e mai ripristinata in tutta la città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀROVIGO Una città che appare sempre più sciatta, non curata. Certo le risorse sono poche, ma ci sono casi nei quali andrebbero per forza trovate, come per la segnaletica stradale.Un po' ovunque, tra centro e frazioni, la situazione dei cartelli è pessima. Non sono pochi i luoghi nei quali si trovano abbandonati per terra dei segnali stradali divelti probabilmente in piccoli incidenti, ma che non vengono ripristinati. Nelle foto pubblicate se ne vedono due e sono a breve distanza l'uno dall'altro: quello indicante un parcheggio è...