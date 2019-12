Segnaletica distrutta dalle auto

VIABILITÀ

ROVIGO Ancora un incidente alla rotatoria di viale Porta Adige: divelta per l'ennesima volta la segnaletica sull'isola rialzata spartitraffico. Si tratta di un punto molto particolare, in cui, provenendo da Boara in direzione del centro città, spesso le auto non si accorgono che c'è uno spartitraffico rialzato che separa le corsie e ci piombano addosso distruggendo anche la propria auto. Non si tratta di una zona poco illuminata, visto che proprio su quell'aiuola sopraelevata c'è il palo della luce che illumina bene quell'innesto in rotatoria: semplicemente la distrazione, magari con la complicità dell'alta velocità, portano l'automobilista ad accorgersi in ritardo dell'immissione in rotatoria e si ritrovano con il proprio veicolo più o meno gravemente danneggiato.

CARTELLI ABBATTUTI

Il problema è che questa sequela di incidenti si ripercuote anche sulle tasche della collettività, visto che il Comune è poi costretto a intervenire economicamente per ripristinare la segnaletica prevista dal Codice della strada. Appena un paio di settimane fa Palazzo Nodari ha varato un intervento complessivo di alcune decine di migliaia di euro per sistemare lungo le strade comunali i pali e i segnali stradali danneggiati, spesso a seguito di incidenti stradali. Le norme vorrebbero, infatti, che i responsabili di quei danneggiamenti contattassero il gestore della manutenzione per pagare il risarcimento, ma è raro che poi queste segnalazioni siano effettivamente portate avanti per paura della cifra che i responsabili del danneggiamento sarebbero chiamati a eventualmente a versare.

