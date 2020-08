SEGGI NELLE SCUOLE

ROVIGO Pochissimi Comuni sono riusciti a spostare i seggi elettorali dalle scuole. Solo San Martino di Venezze, Castelnovo Bariano e San Bellino sono riusciti a tenere libere le aule dalle urne elettorali per il prossimo turno del 20 e 21 settembre. Anche Canaro ci è riuscita, ma in realtà cambia sempre la posizione dei seggi e quindi non fa molto testo in questo particolare contesto. Frassinelle, invece, sta ancora valutando come fare. Per il resto, gli altri 46 comuni polesani hanno già segnalato che non sarà possibile rispondere alla richiesta fatta un mese fa dal Ministero dell'Interno.

IL MINISTERO

Il Viminale, infatti, ha chiesto a tutte le Amministrazioni comunali italiane di fare il possibile per non usare le scuole per i seggi elettorali, evitando così di fermare le lezioni per due o tre giorni appena una settimana dopo la riapertura dell'anno scolastico.

LA PREFETTURA

Il prefetto vicario Luigi Vitetti ha spiegato che nella maggioranza dei Comuni, come Rovigo, non è stato possibile ricollocare i seggi, ma era prevedibile. Noi adesso abbiamo fatto una verifica sull'idoneità dei luoghi in cui sono stati spostati nei comuni che sono riusciti a farlo. In aggiunta, faremo anche un'ulteriore verifica generale insieme alle forze di polizia per capire la situazione degli altri seggi e se rispettano le normative».

LE DIFFICOLTÀ DI ROVIGO

Rovigo è la città che ha avuto maggiori difficoltà in questo senso. Su 56 seggi, la quasi totalità di questi sono in edifici scolastici e spostarli in così poco tempo è letteralmente impossibile. Lo aveva già predetto il sindaco Edoardo Gaffeo, specificando che «è un'operazione complicata perché non è solo un tema di individuazione degli spazi, visto che il seggio ha determinate caratteristiche da rispettare. Ad esempio, deve avere i servizi igienici, visto che le forze dell'ordine devono dormire e abitare quel luogo per almeno tre giorni. Poi, deve essere organizzato in modo tale che abbiano lo spazio per il loro riposo. Le palestre, visto che in giro si sostiene che siano la giusta soluzione, non è detto che in realtà lo siano».

La settimana scorsa la giunta ha infatti comunicato alla Prefettura che i seggi rodigini rimarranno dove sono. «È un problema di quantità di seggi e di requisiti normali e straordinari dei seggi - spiega il vicesindaco Roberto Tovo - Per sicurezza e salubrità in ottica Covid sono particolarmente stringenti. Noi abbiamo fatto un'analisi delle sedi alternative, purtroppo ereditiamo una posizione in cui più del 90% dei seggi sono in plessi scolastici. Tecnicamente, organizzare in un arco di tempo di questo genere la sostituzione praticamente totale delle sedi era di fatto impossibile».

IN PROVINCIA

Chi ci è riuscito a farlo è San Martino di Venezze, che però doveva provvedere a tre sole sezioni elettorali. «Il Comune - sottolinea il sindaco Vinicio Piasentini - ha accolto favorevolmente la richiesta, ritenendo essenziale garantire una continuità didattica, soprattutto in un delicato inizio scolastico, dopo mesi di sospensione delle lezioni. L'ufficio elettorale, in collaborazione con l'ufficio tecnico, ha elaborato un innovativo progetto per lo spostamento delle tre sezioni elettorali presso la struttura di proprietà comunale e di recentissima fabbricazione denominata Forum San Martino, adiacente alle scuole e con tutte le caratteristiche funzionali per essere nuova ed adeguata sede per lo svolgimento delle consultazioni elettorali».

Alberto Lucchin

