ROVIGO Quattro amici al bar, mentre gli altri se ne stanno a casa, alle 18.30 del giorno di Befana, in barba ai divieti. Tutti sanzionati, compreso il titolare del bar, al quale è stata imposta anche la chiusura del locale per cinque giorni. Anche questa violata, visto che ieri è stato nuovamente beccato aperto e con clienti all'interno che sorseggiavano un caffè. Per il gestore del locale, quindi, multa raddoppiata.

Il bar in questione è quello all'inizio di via Tisi da Garofolo, dalla parte di viale Porta Adige, dove, proprio attorno alle 18.30 del 6 gennaio hanno fatto tappa due pattuglie della Squadra volanti nel consueto giro di controlli sul rispetto delle misure adottate per il contenimento epidemico. Nel periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio, infatti, era vietato a ristoranti e bar di consentire la consumazione sul posto o nelle vicinanze del locale, restando consentiti solo la consegna a domicilio senza limiti di orario, e l'asporto, ma solo fino alle 22. Regole che il titolare del bar conosceva, eppure, di fronte alle contestazioni e alle domande dei poliziotti, non ha esitato ad ammettere di aver accontentato le richieste dei suoi quattro clienti, tutti seduti allo stesso tavolo a bere superalcolici anche se non conviventi. Per il titolare è scattata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3mila euro e la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni. Per i quattro amici al bar, invece, sanzione amministrativa da 280 euro se pagata entro 5 giorni, che diventano 400 euro dal sesto giorno in poi, perché son stati trovati fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo. Per il titolare del bar, anche la sanzione accessoria della chiusura del locale per cinque giorni, che ha però violato vedendosi, quindi, raddoppiata la sanzione.

Il bilancio di capodanno sul fronte dei controlli era stato decisamente positivo, nel senso che le infrazioni si sono contate sulle dita di una mano: appena tre persone sanzionate sulle 202 controllate fra 31 dicembre e primo gennaio in tutto il Polesine e nessuna sanzione per i 59 esercizi commerciali nei quali sono scattate le verifiche. Il 2 gennaio, invece, i carabinieri hanno elevato due sanzioni in Basso Polesine ad altrettante persone trovate fuori casa senza giustificato motivo, mentre domenica scorsa la polizia ha fatto il botto con ben 18 sanzionati per il festone di compleanno clandestino organizzato da un neo-25enne di origini nigeriane in un appartamento in via Cime di Lavaredo.

