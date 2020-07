RESTART IN CENTRO

ROVIGO Questa sera torna Restart, il secondo appuntamento di shopping e iniziative serali organizzato dal Comune in collaborazione con le associazioni di categoria. Negozi dunque aperti fino alle 23 e tour tematici, con visite guidate a Torre Donà e ai luoghi del cinema. Per entrambe le iniziative la Pro Loco cittadina ha esaurito i posti a disposizione con più di 70 adesioni.

RED CARPET

Un red carpet al femminile. Fenech, Ricciarelli e Dria Paola interpretano scene rodigine sul grande schermo, è il titolo del Cinetour in programma sempre questa sera, ai giardini delle due Torri, alle 19 con replica alle 21. Riflettori puntati poi, per le visite guidate, sulle location di un film iconico del 1981: Cornetti alla crema. Dalla commedia all'italiana, con protagonista una giovane e avvenente Edvige Fenech, il percorso si snoderà poi sulla scenografia del centro storico, per portare nuovamente alla ribalta nomi di grandi artiste la cui carriera ha avuto avvio a Rovigo. Fra queste spiccano Dria Paola, protagonista del primo film sonoro italiano, e Katia Ricciarelli attrice oltre che inconfondibile voce della lirica. L'iniziativa è realizzata da Pop-Out in collaborazione con Pro Loco Rovigo e il sostegno del Comune. Una sessantina, infine, le attività commerciali che resteranno aperte anche oltre le 23 per lo shopping in notturna. Lo scorso giovedì, la prima parte della serata ha visto lavorare, in particolare, bar e ristoranti del centro: gli acquisti nelle attività che hanno aderito ai quattro appuntamenti del giovedì si sono invece concentrati dopo le 22. Il sindaco Gaffeo ha dunque invitato le attività a prolungare l'apertura per riuscire a lavorare grazie allo shopping serale.

