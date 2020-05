I giorni senza nuovi contagi salgono a due, a conferma di un trend ormai consolidato e rassicurante. A crescere, anche se solo di un'unità, sono le guarigioni, il cui totale arriva a 168 su 437 residenti in Polesine che dall'inizio dell'epidemia sono risultati positivi al tampone. L'attività di esecuzione di tamponi, intanto, prosegue senza soste. Anche ieri sono stati circa 450 quelli eseguiti tra il personale delle forze dell'ordine, delle strutture sociosanitarie e delle associazioni di volontariato, con i risultati per ora negativi. Così come «prosegue la seconda tornata di screening nelle strutture residenziali, finora senza nessuna nuova positività», sottolinea il direttore generale dell'Ulss, Antonio Compostella. I tamponi eseguiti da inizio epidemia in Polesine sono 13.720. A livello di statistiche, l'Ulss Polesana sottolinea come siano stati eseguiti 58 tamponi ogni mille abitanti, un dato superiore alla media del Veneto che è di 50 ogni mille. Il numero delle persone sottoposte a tampone, tuttavia, è 9.888, perché ci sono persone che vengono sottoposte più volte al test. «Per il secondo giorno consecutivo non abbiamo nuove positività - rimarca Compostella - segnale incoraggiante come i ricoverati in calo. Si sta ritornando alla normale operatività con la riapertura delle attività di routine. Nelle prime due giornate non ci sono stati particolari problemi ai varchi: i cittadini hanno capito che i controlli sono rivolti alla loro sicurezza e della comunità».

