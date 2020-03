SECONDO CASO

BADIA POLESINE Secondo caso di Coronavirus a Badia Polesine. Ad annunciarlo ieri mattina è stato il sindaco Giovanni Rossi che, come per il primo caso di contagio ufficializzato ad inizio settimana, ha scelto di comunicare la notizia ai cittadini attraverso il sito internet comunale, prima di diffondere la nota attraverso i canali social dell'ente. «Sono stato informato dall'azienda Ulss Polesana, competente per territorio, che nel nostro Comune una seconda persona è risultata positiva al Covid-19 fa sapere il primo cittadino - È in isolamento domiciliare sottoposta a sorveglianza attiva». Rossi, nella stessa comunicazione ribadisce l'impegno a tenere informata la cittadinanza, sempre attraverso canali ufficiali. «Sono in costante contatto con le autorità sanitarie competenti per gli aggiornamenti della situazione prosegue il sindaco del centro altopolesano - Rinnovo l'invito a tutti i cittadini ad applicare scrupolosamente le misure igieniche e di comportamento per la prevenzione, restare a casa e uscire solo se strettamente necessario: per motivi di lavoro, salute ed effettiva necessità. Sarà mia cura tenervi aggiornati sulla situazione, attraverso le informazioni provenienti dai canali ufficiali e dalle autorità competenti: vi invito pertanto a consultare il sito internet del Comune o in alternativa la nostra pagina Facebook».

L'OMAGGIO

Ieri intanto c'è stata una sorpresa per alcuni passanti. In piazza Vittorio Emanuele II due persone, un uomo e una donna cinesi, hanno distribuito mascherine chirurgiche a coloro che in quel momento transitavano nel cuore della città per fare la spesa. «Ho chiesto loro se dovevo qualcosa racconta un passante e mi è stato risposto che si trattava di un dono della comunità cines». Nel frattempo l'amministrazione comunale dà seguito a quanto anticipato dal sindaco Rossi ad inizio settimana, ovvero un'opera di sanificazione che interessi sia le strade del centro che della periferia, sulla scia di quanto già fatto in alcuni paesi per provare a prevenire ulteriormente il rischio contagio.

SANIFICAZIONE

«Il Comune di Badia Polesine si legge in un avviso dell'ente municipale - con la collaborazione di Ecoambiente, si sta adoperando per svolgere nei prossimi giorni un servizio di sanificazione, tramite una ditta specializzata, delle vie del centro del capoluogo e delle frazioni. «Credo potremo partire a breve - spiega l'assessore con delega alla Protezione civile Stefano Segantin - forse già alla volta di lunedì o martedì della prossima settimana. Intanto andiamo avanti con il servizio di consegne a domicilio organizzato con i volontari per le persone anziane, fragili o senza una rete familiare. Speriamo che questo momento difficile per la nostra comunità e per l'Italia intera passi il prima possibile. Anche qualora si manifestassero altri casi bisogna continuare ad impegnarsi e a osservare le regole - sottolinea l'esponente della giunta - Pure le passeggiate possono rappresentare un rischio di contatto con altre persone, quindi è bene restare nelle proprie abitazioni: si tratta dell'unico modo che abbiamo per bloccare questo virus». Anche a Badia infatti, come in altri centri, resta la difficoltà di alcuni a rispettare l'osservanza delle disposizioni.

Federico Rossi

