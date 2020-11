L'ALTRO VIRUS

ROVIGO Oltre 460mila interventi larvicidi nelle caditoie da un capo all'altro del Polesine in sei cicli, disinfestazioni in oltre 192 chilometri di fossati, con 12 cicli, per un totale di 2.325 ore di trattamenti. Sono i numeri della battaglia contro le zanzare combattuta dall'Ulss che quest'anno sul fronte del West Nile virus è stata vincente. Perché come già nel 2019, anche quest'anno non ci sono stati casi di contagio umano in Polesine, dove invece il West Nile aveva assunto caratteristiche di endemicità e nel 2018 il bilancio era stato pesantissimo: 54 casi accertati, 37 nella forma febbrile, 10 dei quali ricoverati, 17 invece nella forma neuroinvasiva, quella più grave, con 6 decessi. Dallo scorso anno a coordinare le disinfestazioni è stata l'Ulss. Quest'anno la campagna, iniziata ad aprile e conclusasi in questo novembre, è andata avanti sotto traccia, ma in modo tempestivo, coordinato e sinergico, coordinata dal Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Ulss, in collaborazione con i sindaci. L'investimento complessivo è stato di 258mila euro, 206mila versati dalle amministrazioni comunali e il restante 20% dalla Regione. «Nonostante l'attenzione quotidiana sia stata fortemente incentrata sulla pandemia da coronavirus sottolinea il direttore generale Antonio Compostella - non dobbiamo trascurare l'importante risultato che l'azienda ha raggiunto sulla campagna anti West Nile: zero casi di contagio. Questo risultato è la conseguenza del piano attuato dall'azienda con la collaborazione della Conferenza dei sindaci, che per il secondo anno consecutivo ha reso il territorio polesano West Nile free». Due sole le catture di gruppi di zanzare infette in Polesine della rete di sorveglianza, nonostante quest'anno in tutta Italia ci siano stati comunque 68 casi umani, 45 dei quali in forma neuroinvasiva. Quattro i casi in Veneto, due nel Veneziano, uno in provincia di Vicenza e uno nel Veronese.

