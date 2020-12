RISTORI COMUNALI

ROVIGO Continuano gli aiuti al commercio e alle attività produttive da parte del Comune. A pochi giorni di distanza dalla fine dell'annus horribilis, il sindaco Edoardo Gaffeo e l'assessore Patrizio Bernardinello comunicano il via libera alla seconda tranche di aiuti per 485mila euro (oltre ai 281mila della prima fase cui hanno partecipato 500 imprese). Un contributo economico straordinario di almeno 500 euro per bar, ristoranti e negozi colpiti dalla crisi economica scatenata dall'emergenza Covid.

La differenza rispetto al primo bando di appena un paio di settimane fa è nella platea, largamente ampliata con l'introduzione di ambulanti, compagnie di spettacolo viaggianti e, soprattutto, delle imprese sorte dopo l'1 febbraio 2019.

SOSTEGNO ECONOMICO

«Abbiamo voluto estendere il sostegno economico alle aziende meno solide rispetto alle prime, quelle che non potevano avere un termine di paragone con l'anno precedente per dimostrare la perdita di fatturato. - ha precisato il referente al commercio Bernardinello -. Anche loro hanno affrontato un momento difficile, come dal resto tutto il Paese. Vogliamo dare il segnale che questa amministrazione rivolge la propria attenzione verso tutti. Sono molte le risorse messe a disposizione, in rapporto al bilancio striminzito del Comune. Abbiamo perso la possibilità di partecipare anche alle aziende che hanno debiti in essere con il Comune, ci è sembrato doveroso andare in contro anche loro, e agli ambulanti dei mercati cittadini non iscritti alla Camera di Commercio Delta Lagunare». Tutti i requisiti e le indicazioni precise si trovano sul portale internet del Comune.

I CONTRIBUTI

A giorni sarà aperta la finestra per la richiesta esclusivamente online dell'erogazione del contributo. Si tratta di un intervento che rientra nei circa cinque milioni di euro messi in campo dalla squadra di Gaffeo: «Speriamo che questa iniziativa ha detto il primo cittadino - possa alleviare i problemi degli operatori del commercio, pur consapevoli che non potrà sicuramente risolverli. Le nostre forze sono limitate ma stiamo facendo tutto il possibile, in base alle risorse economiche per essere vicini a queste categorie duramente colpite». Per quanto concerne i Buoni Spesa, ieri sono arrivati i primi bonifici ai beneficiari che ne avevano fatto richiesta, ben 876 persone. Anche in questo caso si è deciso di seguire la strada già intrapresa dallo Stato: versare il contributo straordinario direttamente sul conto corrente del cittadino, senza ricorrere a buoni cartacei, con l'obiettivo di velocizzare l'erogazione l'operazione.

Alberto Lucchin

