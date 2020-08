L'OPERA

ROVIGO Il ponte autostradale Morandi di Genova, crollato il 14 agosto 2018 con la morte di 43 persone, è stato sostituito dal San Giorgio inaugurato ieri. Tra chi è stato coinvolto nella nuova costruzione c'è anche un rodigino, Franco Secchieri, glaciologo e geologo che da dodici anni fa parte della Commissione Via del ministero dell'Ambiente. «Sono stato scelto come commissario per la valutazione di impatto ambientale - racconta Secchieri - il gruppo era composto da tre persone alle quali è stato chiesto un parere tecnico su quello che sarebbe stato il nuovo ponte. La mia esperienza diretta è stata quella di andare nel cantiere. Mi ha impressionato non poco vedere da vicino come è stato costruito questo ponte, tra le abitazioni e i palazzi di Genova. L'impatto visivo è a dir poco incredibile. Questa esperienza mi ha lasciato molto impressionato».

Oltre a Secchieri, la Commissione ha nominato l'architetto Francesca Soro e la docente all'università Luiss di Roma, avvocato Barbara De Donno.

IL LAVORO SVOLTO

«Ci hanno chiesto una certa urgenza per la valutazione che non riguardava il cantiere di dismissione, ma quello nuovo. Sono stati fatti degli incontri con il commissario straordinario Marco Bucci, sindaco di Genova, che era lo stesso del sopralluogo quando il ponte crollò. Visto che si dice spesso che in Italia le pratiche durano molto, mi preme sottolineare che io e le mie due colleghe abbiamo impiegato poco più di una settimana a redarre la nostra valutazione, che è stata più tecnica che burocratica. Il tutto è poi stato spedito al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa».

Era il giugno del 2008 quando l'allora ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, chiamò Secchieri come geologo, assieme ad avvocati, ingegneri e architetti, per far parte della Commissione tecnica di Valutazione dell'impatto ambientale. «Si tratta di una delle Commissioni più importanti nell'ambito dello sviluppo socio-economico, in quanto ha il compito di analizzare gli impatti delle opere di qualsiasi tipo, sulle diverse componenti ambientali: aria, acqua, suolo e salute, decretandone la compatibilità o escludendola, o ancora dando indicazioni circa le modifiche progettuali da apportare».

Secchieri ricorda il contributo fornito per la realizzazione di opere storiche: la più famosa è appunto il nuovo ponte di Genova. «In dodici anni che sono alla Commissione, sono stati più di 3.340 i pareri che abbiamo concluso. Sono stato al servizio di cinque ministri dell'Ambiente, in altrettanti Governi».

Marco Scarazzatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA