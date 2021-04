Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO STUDIOROVIGO Edifici scolastici vecchi e scarsa connessione. Bene, invece, i servizi per l'infanzia e i collegamenti con le scuole. È la fotografia della provincia di Rovigo scattata dal rapporto sulla povertà educativa in Veneto, elaborato dalla Fondazione Openpolis in collaborazione con l'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo nazionale per il contrasto della povertà educativa minorile, cui aderiscono Acri e Fondazioni di...