CANTIERI NELLE SCUOLE

ROVIGO Procedono senza sosta i lavori per la sistemazione delle scuole di Rovigo in vista dell'apertura dell'anno scolastico. Il Comune, infatti, ha avviato la scorsa settimana una serie di interventi di piccola manodopera del costo di 100mila euro per riorganizzare gli spazi nelle aule e mantenere il distanziamento minimo richiesto dalle normative anti-Covid. A partire da luglio, infatti, sono stati ispezionati tutti i 28 siti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di competenza di palazzo Nodari.

ISPEZIONI NEGLI EDIFICI

Per ciascuna sede sono state applicate le direttive ministeriali e le indicazioni presenti nel Manuale Operativo della Regione, redatto dal Comitato Tecnico Scientifico, pubblicato agli inizi di luglio e revisionato alla luce delle successive integrazioni definite alla fine dello scorso mese. Un lavoro che ha interessato i tecnici del Comune, i referenti sicurezza degli Istituti Comprensivi e l'ingegnere Enrico Schiesaro, specificamente coinvolto come consulente tecnico.

GLI INTERVENTI

La progettazione ha previsto diversi interventi, come le modifiche o gli spostamenti di infissi interni ed esterni, la ricollocazione di aule in locali precedentemente adibiti ad altre attività didattiche, un numero ridotto di abbattimenti di pareti per creare vani più ampi, realizzazione di nuovi camminamenti esterni per aumentare le vie di accesso e di uscita, nonché interventi minori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Alle Miani sono state eliminate le bussole in legno e vetro che si trovavano in alcune aule, sostituendole con delle normali porte. Erano arredi molto vecchi che sottraevano spazio utile che sarà così destinato ad ampliare la dimensione delle aule. Alle scuole di Grignano è stato abbattuto una tramezza che separava due stanze, mentre alle Bonifacio in Commenda è stato tirato su un muro di questo tipo per crearne due di nuove e saranno sostituiti alcuni infissi ammalorati.

ACCESSI RIVISTI

Un intervento massiccio è quello che riguarda gli accessi all'istituto, dove è previsto che l'ingresso e l'uscita dallo stabile avvenga attraverso punti differenti. Questo genere di lavori inciderà sui plessi del Papa Giovanni XXIII, Miani, Riccoboni (sul retro dello stabile sarà realizzato un marciapiedi), il Duca D'Aosta, e, soprattutto, la scuola di Buso. In quest'ultimo caso, infatti, l'edificio ospita materna, primaria e uno studio medico. Per evitare che i pazienti condividano gli stessi spazi, a loro sarà riservato un percorso preciso per raggiungere l'ambulatorio.

MANUTENZIONI

Alla Casalini e alla Riccoboni saranno sistemate alcune infiltrazioni d'acqua. Non si tratta di lavori particolarmente invasivi, perché le linee guida regionali non impongono chissà quali stravolgimenti, ma semplicemente che sia rispettato il metro di distanza tra gli alunni e lo spazio per l'uscita dalle aule in caso di emergenza.

NUOVI ARREDI

Dal municipio fanno sapere che sono già previste e progettate tutte le nuove collocazioni degli arredi (alcuni armadi vecchi saranno traslocati in una scuola vecchia adibita a magazzino a Sant'Apollinare). L'attuale disponibilità di banchi singoli è elevata e le situazioni da gestire con i nuovi acquisti, già commissionati da tempo, sono contenute e monitorate. L'assessore all'Istruzione Roberto Tovo e i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi Maria Rita Pasqualin, Maria Vigna, Fabio Cusin e Paola Malengo rassicurano famiglie e studenti, confermando che tutti i plessi scolastici, con opportuni interventi, saranno in grado di ospitare le relative attività didattiche. Solo tre aule del Centro CPIA istruzione per gli adulti verranno spostate in una sede diversa da quella dello scorso anno scolastico.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA