IL PROGETTO

ROVIGO Il liceo scientifico Paleocapa sarà scuola sentinella e la scuola media Sanudo di Rosolina sarà monitorata con autotest, entrambe coinvolte nei due progetti di monitoraggio dell'epidemia da Covid-19 lanciati dalla Regione Veneto. I due istituti, scelti perché statisticamente rappresentativi per la provincia, saranno sorvegliati speciali da marzo a giugno, ovvero sino a fine anno scolastico, per raccogliere dati con l'esecuzione di tamponi rapidi e valutare l'andamento dell'epidemia nel mondo della scuola. Entrambi i progetti vedono coinvolti gli istituti e l'Ufficio scolastico regionale, la Regione, le università di Padova e Verona che collaborano, il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Ulss 5 e naturalmente le famiglie degli alunni e il personale delle scuole, che potranno scegliere se sottoporsi ai test su base volontaria.

LICEO PALEOCAPA

Il liceo scientifico Paleocapa di Rovigo farà parte della rete delle scuole sentinella composta da 15 istituti superiori della regione. La dirigente scolastica Cristina Gazzieri spiega che il liceo sarà una delle sette scuole, tra le 15 individuate in base alla popolosità della provincia e a criteri mirati a ottenere un campione rappresentativo, in cui verrà effettuato anche uno screening completo all'avvio del progetto. «Nell'incontro di presentazione del progetto è stato spiegato che inizieremo con la somministrazione di tamponi a tutti gli studenti e al personale docente e non docente che darà il consenso dice la preside Non sappiamo ancora se si tratterà di test antigenici rapidi, hanno solo anticipato che potrebbero essere a disposizione metodi di ultima generazione». Dopo i tamponi eseguiti a tappeto su tutti per verificare la situazione epidemiologica all'inizio della sorveglianza, cosa che dovrebbe avvenire entro metà marzo, si proseguirà sottoponendo a test una sezione a settimana, effettuando una rotazione tra le sezioni fino alla fine dell'anno scolastico. «Alle famiglie e al personale per ora abbiamo dato una comunicazione minima in base a quanto sappiamo, non appena avremo l'incontro operativo potremo fornire i dettagli», aggiunge Gazzieri. Il monitoraggio consentirà alla Regione di valutare l'andamento dell'epidemia e raccogliere informazioni sul contesto delle scuole superiori, il più interessato da provvedimenti di chiusura della didattica in presenza.

MEDIA MARIN SANUDO

La scuola media Marin Sanudo il giovane di Rosolina, che fa parte dell'Istituto comprensivo di Loreo, è invece chiamata a far parte dell'altro progetto regionale di monitoraggio, quello che prevede l'autotest per sette scuole secondarie di primo grado del Veneto, una per provincia. In questo caso si parla di tamponi in autosomministrazione vigilata per una classe terza, ovvero studenti e personale faranno un test rapido fai da te sotto la guida di operatori sanitari che daranno indicazioni sia su come eseguirlo, sia su come interpretare correttamente i risultati. «Sarà scelta una classe terza come campione da monitorare fino a fine anno scolastico, e il test sarà effettuato con cadenza quindicinale», spiega il dirigente scolastico Romano Veronese. Anche in questo caso molte delle indicazioni operative devono essere ancora fornite.

«Sto attendendo sia individuata la classe terza interessata dal monitoraggio per organizzare un incontro con le famiglie dei ragazzi invitati a partecipare sottolinea Ritengo il progetto interessante e voglio promuoverlo nel miglior modo possibile». In questo caso l'indagine servirà alla Regione per capire quanto sia percorribile la via dei test fai da te anche come possibile modello di screening.

I. Bel.

