Scuole private: «È il calo demografico il vero problema»

SCUOLE PARITARIEROVIGO «Per ora non abbiamo avuto segnalazioni. Chi non segue l'obbligo vaccinale, comunque, direttamente non si iscrive nelle nostre scuole». Parla così Nicola Morini, presidente provinciale della Federazione Italiana Scuole Paritarie non statali e di ispirazione cristiana, nate nel 1973, e riconosciute dalla Conferenza episcopale italiana.«Rispetto all'obbligo delle vaccinazioni, almeno qui in Polesine, questo fattore non ha particolarmente inciso nel numero di iscrizioni - aggiunge Morini - Il vero problema è che in...