Scuole ed edifici pubblici, un piano da venti milioni

OPERE PUBBLICHE

ROVIGO Il nuovo Piano delle opere pubbliche costerà al Comune 20 milioni. Soldi che verranno impiegati per agibilità, manutenzione ordinaria e straordinaria ed efficientamento energetico degli edifici comunali. L'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto ha spiegato che l'obiettivo è lavorare molto sulla manutenzione ordinaria, in modo da ridurre al minimo quella straordinaria.

I CONTENUTI

«Il Piano, che si aggira sui 20 milioni, è innanzitutto un documento aperto spiega Favaretto -, perché riguarda gli investimenti dell'Amministrazione. Una parte è consolidata, prevista e già in corso, con la restante parte vorremmo invece qualificare la nostra azione di amministrazione. La proposta di bilancio vede somme destinate alla manutenzione ordinaria, dell'edilizia scolastica, degli alloggi Erp e degli impianti sportivi, per togliere la necessità di investimenti futuri straordinari. Vorremmo inoltre ridurre la parte di affitti dei locali dove sono dislocati uffici pubblici come i Servizi sociali. Stiamo dunque valutando la necessità di adeguamento dell'edificio di via Marconi, dove potrebbero essere trasferiti i Servizi sociali e la Polizia Locale. Per sistemare però l'ex sede di Giurisprudenza, secondo una recente sopralluogo effettuato di tecnici ed ingegneri del Comune, serviranno circa 500 mila euro». «L'intervento per mettere in sicurezza lo stabile di via Marconi fa sapere l'assessore ai Lavori Pubblici verrà realizzato, entro l'anno, attingendo al ritorno alla contrazione dei mutui per di 1 milione e 400 mila euro».

LABORATORI D'INNOVAZIONE

Altri interventi riguardano il Celio per il laboratori di Innovation lab, dove saranno impiegati 150 mila euro e il Teatro sociale dove, grazie a uno stanziamento di 200 mila euro, verrà realizzato l'efficientamento energetico dell'edificio e un miglioramento della fruibilità degli spazi.

«Il nostro obiettivo ha spiegato l'Amministrazione è quello di migliorare l'efficienza energetica di tutti gli edifici di proprietà del Comune e mettere in sicurezza gli edifici scolastici e gli impianti sportivi anche delle frazioni. «La città - ha detto ieri Favaretto - è stata per troppo tempo abbandonata, con immobili pubblici lasciati a se stessi e privi di manutenzione. L'obiettivo è pertanto intervenire in modo radicale affinché in futuro sia sufficiente una manutenzione ordinaria degli stabili comunali». «Certe situazioni di degrado - ha concluso il numero uno dei Lavori Pubblici - non dovranno mai più verificarsi».

