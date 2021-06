Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(R. Mer.) I cantieri, in estate, riguarderanno anche gli edifici scolastici. «Grazie ai 320mila euro messi a disposizione dal ministero dell'Interno - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto - effettueremo diversi interventi nelle scuole, in particolari asili nido e Comprensivi. A novembre il ministero dell'Interno ha attribuito nuovi contributi ai Comuni per il 2021 a fronte di investimenti in materia di efficientamento...