Scuole di Grignano in visita in Questura scoprono il valore degli uomini in divisa

SCUOLA

ROVIGO Le classi quinta A e quinta B della primaria Milan e la terza E della secondaria Zennaro di Grignano a dicembre hanno visitato la nuova Questura. L'iniziativa rientra nel progetto di istruzione alla legalità. Due i gruppi nei quali sono stati divisi i ragazzi per visitare il garage delle autovetture, la centrale operativa e lo studio della polizia scientifica. I giovani sono rimasti colpiti dalle Volanti pronte per i pattugliamenti soffermandosi sugli interni. Interessante una Seat Leon con motore da 150 cavalli modificata con parabrezza antiproiettile, gli sportelli con lamine di acciaio e finestrini antisfondamento, sirene e indicatori luminosi a led. È seguita la visita ai locali della polizia scientifica dove i poliziotti hanno spiegato il valore delle impronte digitali sottolineando che all'interno delle creste di pelle si depositano polveri particolari che possono essere rilevate e analizzate in caso di particolari crimini. È stata poi la volta della sala operativa dove arrivano le chiamate del 113. I ragazzi hanno anche potuto assistere a una chiamata in tempo reale e hanno poi parlato con i poliziotti in servizio. È stato spiegato che per comunicare alla radio, si utilizzano dei codici: la sala operativa è 06 e per sapere se la sala operativa riceve la chiamata si pronuncia 016. Le due scuole grignanesi hanno compreso l'estrema importanza del lavoro della polizia e per questo hanno ringraziato dell'accoglienza il Questore Raffaele Cavallo, il vicario Domenico Chierico e il Sovrintendente addetto alle relazioni pubbliche Genovese.

