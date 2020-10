SCUOLE CHIUSE

LENDINARA Lunedì scuole media ed elementare del centro resteranno chiuse per fare tamponi a numerosi studenti e insegnanti dopo il caso di positività al Covid-19 tra il personale scolastico. Un'azione preventiva per evitare possibili sorprese in una situazione in cui i contatti sono difficilmente tracciabili.

La decisione è stata presa ieri a seguito di un confronto tra la dirigenza scolastica del Comprensivo, il Servizio Igiene e sanità pubblica dell'Ulss 5 e il Comune. A comunicarla è stata la preside Laura Riviello con un breve avviso inviato alle famiglie degli studenti e al personale. «Lunedì 2 novembre, in via squisitamente prudenziale, la scuola primaria Baccari e la scuola secondaria Mario rimarranno chiuse - spiega la nota -. Tutte le famiglie verranno tempestivamente informate sulle procedure da seguire. La situazione è sotto controllo ma è necessario effettuare uno screening preventivo a tappeto. Si chiede la massima collaborazione da parte di tutti, al fine di poter chiarire in breve tempo la situazione e consentire alle scuole di riprendere nel più breve tempo possibile la regolare funzionalità».

SCELTA CAUTELATIVA

Il sindaco Luigi Viaro sottolinea che la scelta è stata presa in via cautelativa per evitare di dover poi, magari, correre ai ripari successivamente. «Nel fine settimana sarà effettuata una sanificazione dei locali delle due scuole, e per quanto riguarda i controlli del caso l'Ulss 5 disporrà tutte le verifiche che riterrà opportune spiega Viaro . Sottolineo che finora non abbiamo avuto alcun caso di positività tra gli alunni. Alcuni studenti sono a casa in quarantena da diversi giorni per positività riscontrata in un familiare».

Uno screening a tappeto insomma e ne spiegale motivazioni la dottoressa Federica Fenzi, direttore del Sisp dell'Ulss 5: «Una persona è risultata positiva al tampone per Covid-19. Non si tratta di un alunno. Stiamo organizzando uno screening ampio per via della promiscuità delle attività che ci sono state fra le due scuole, che rende molto difficoltoso fare un tracciamento dei contatti in questo caso. Ho proposto alla preside di procedere così a scopo cautelativo, pur sapendo che è un impegno importante sia per l'azienda sanitaria che per la scuola, onde evitare problematiche».

I due plessi hanno alcune attività in comune e in casi come questi, con promiscuità che rendono impossibile fare un tracciamento perfetto, Fenzi ritiene preferibile procedere con i test rapidi. «In tal modo possono essere più tranquilli studenti, insegnanti e le loro famiglie sottolinea la responsabile del Sisp . Ho chiesto alla dirigente scolastica di fare un'analisi interna dal punto di vista organizzativo e fornirci gli elenchi delle persone che si sottoporranno al test».

SEICENTO STUDENTI

Insieme le due scuole contano circa seicento studenti a cui si aggiunge il personale. Si tratta di un impegno indubbiamente gravoso per il Sisp e in particolare per l'Usca (Unità speciale di continuità assistenziale) del distretto, che raggiungerà Lendinara per somministrare i test rapidi. «Le modalità sono in fase di organizzazione e le famiglie degli studenti saranno contattate direttamente dalla scuola che comunicherà loro data e ora in cui presentarsi per il tampone conclude Fenzi . Cercheremo di condurre l'attività di screening tra sabato (oggi, ndr), domenica e lunedì».

Ilaria Bellucco

