ROVIGO Il Comune dà una forte sforbiciata alle tariffe del trasporto scolastico, riducendone i costi sino al 30% per le famiglie con bassi redditi. Una scelta che ha molteplici finalità: venire incontro alle famiglie duramente colpite dalla crisi economica causata dall'epidemia, promuovere l'accesso alla scuola, incentivare la mobilità pubblica per ridurre l'inquinamento e migliorare la circolazione stradale. L'autore del provvedimento è l'assessore all'Istruzione Roberto Tovo, collaborando per gli aspetti di loro competenza con le colleghe Dina Merlo (Ambiente) e Mirella Zambello (Servizi Sociali).

«È l'esito di un lavoro durato alcune settimane con gli uffici del settore Istruzione - ha spiegato il vicesindaco Tovo -. Nell'attuale formulazione del servizio non sono considerate agevolazioni sulla base delle fasce Isee. Quindi, la linea che noi abbiamo avanzato e che è presente nel bilancio che approderà in consiglio comunale nella prima decade di febbraio, ha diversi obiettivi: oltre che in un'evidente ottica di sostegno economico a causa della crisi, anche quello di promuovere un servizio pubblico in grado di aiutare l'ambiente ed il traffico cittadino. Vorremmo infatti provare a vedere se questa forma di incentivo servirà a promuovere il trasporto scolastico, riducendo la mobilità dei veicoli singoli».

TARIFFE IMMUTATE

Le tariffe generali in via di approvazione non subiranno alcun aumento rispetto all'anno passato. Anzi, «ci sarà qualche limatura» generale che permetterà al servizio di essere in ogni caso più appetibile. Veniamo alle riduzioni: «Ci sarà di una riduzione uniforme, portando la stessa tariffa per asili e scuola elementare - ha detto Tovo -. La diminuzione sarà del 30% fino a ottomila euro di fascia Isee, intorno al 15% fino a 16 mila euro. Per i patrimoni oltre i 24 mila euro non ci saranno aumenti delle tariffe».

Il costo per l'amministrazione è di oltre 20 mila euro, ma nella realtà dei fatti non è altro che una goccia nell'oceano. I pulmini, infatti, costano indicativamente circa 700 mila euro all'anno, dei quali solo una parte viene recuperata dalle tariffe, con una cifra che si aggira sui 100 mila euro. Di conseguenza, in ogni caso, la riduzione è già di per sé molto alta.

RAGAZZI DELLE MEDIE

Per quanto concerne il trasporto dei ragazzi delle scuole medie, «rimarrà nelle forme attuali - ha precisato Tovo - anche se non sarebbe un obbligo. La nostra volontà è un miglioramento complessivo di tutto il servizio per ogni ordine e grado scolastico».

Su questo argomento nel 2018 era scoppiata una polemica gigantesca, quando l'allora amministrazione Bergamin scelse di trasferire gli studenti dagli 11 ai 14 anni dai pulmini ai bus di linea, offrendo ad una tariffa riservata un abbonamento per spostarsi con il servizio pubblico generico. Una modalità che, nella realtà dei fatti, consentiva paradossalmente di avere un titolo di viaggio per qualsiasi tipo di corsa, non solo verso l'istituto scolastico, ma anche verso qualsiasi altra destinazione cittadina. In pratica i ragazzini avrebbero potuto muoversi senza ricorrere all'auto dei genitori, quindi incentivando la mobilità pubblica. Senza tenere in considerazione alcuno di questi vantaggi, il provvedimento venne ritirato dopo qualche settimana a causa delle polemiche montate anche dentro la stessa maggioranza che di lì a qualche mese avrebbe poi abbandonato Bergamin. Con questa configurazione, invece, il Comune si sarebbe garantito un risparmio di 180 mila euro. Su questo argomento tutto rimarrà così. Almeno per il momento non se ne sta parlando nella giunta Gaffeo.

