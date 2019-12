Scuola, tre incontri contro il cyberbullismo per quasi 400 tra studenti e prof

BULLISMO IN RETE

ROVIGO Le buone pratiche per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo coinvolgeranno il prossimo 30 gennaio oltre 380 tra studenti e docenti delle scuole medie di Rovigo, Polesella, Villadose e dell'istituto comprensivo di Costa-Fratta in un doppio incontro con i rappresentanti della Polizia postale all'auditorium della scuola media Bonifacio, dalle 9 alle 10.30 e dalle 11 alle 12.30. L'appuntamento rientra nella collaborazione tra l'Ufficio scolastico provinciale e le forze dell'ordine nelle attività di prevenzione e sensibilizzazione, secondo una sinergia tra istituzioni, per innalzare i livelli di protezione e di consapevolezza degli studenti. Dall'agosto 2018, infatti, è attivo in Veneto l'Osservatorio scolastico permanente per promuovere azioni integrate di contrasto del bullismo e cyberbullismo e per far crescere l'educazione alla legalità. All'appuntamento del 30 gennaio seguiranno in febbraio due incontri sempre dedicati ai ragazzi delle medie alla Sala Eracle di Porto Viro e nella palestra comunale di Ficarolo. Le tre iniziative sono coordinate dalla Polizia postale e delle comunicazioni, che con i propri referenti metterà a disposizione dei più giovani l'esperienza e le specialità delle qualifiche professionali del servizio di Polizia dedicato ai crimini informatici. Gli studenti, così, potranno affrontare argomenti come la sicurezza in rete e l'uso responsabile delle nuove tecnologie, per ricevere aiuto nell'acquisire strumenti conoscitivi e didattici utili a navigare nel web in modo consapevole e sicuro.

N.Ast.

