PORTO VIRO

Con la riapertura delle scuole sono tornati anche i nonni-vigile che fanno capo al Circolo anziani ex Auser, ora affiliato Ancescao-associazione nazionale centri sociali comitati anziani e orti. Per la cronica carenza nell'organico della Polizia Locale si tratta di figure divenute da anni imprescindibili; prima di riprendere servizio hanno dovuto però partecipare a un corso di formazione-aggiornamento tenuto dal comandante Mario Mantovan. «È ammirevole la disponibilità e il senso del dovere che anima questi volontari - sottolinea Mantovan- ricordo sempre con grande piacere quanto diceva Carlo Ferrari, il decano dei nonni-vigile scomparso ormai da qualche anno: Il sorriso e il saluto di un bambino sono più importanti di qualsiasi somma. E come lui, che per più di vent'anni ha aiutato tantissimi bambini davanti alla Aldo Moro, la pensano tutti i nonni-vigile volontari». In realtà, ed è un appello che lanciano tanto Mantovan che la presidente di Ancescao, Katiuscia Terrentin, ci sarebbe necessità di un maggior numero di persone che si impegnassero nel servizio di nonni-vigile o in qualche altra attività che svolge il Centro anziani di Porto Viro. «Le finalità che i nostri volontari perseguono hanno tutte utilità sociale - spiega Terrentin- abbiamo molti progetti che ci vedono collaborare attivamente con le istituzioni con il filo conduttore comune dell'attenzione agli altri: oltre ai nonni-vigile a scuola, l'accoglienza per anziani diurna e notturna, il trasporto solidale, la consegna a domicilio dei pasti per le persone in difficoltà».

Enrico Garbin

