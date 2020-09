ISTRUZIONE

ROVIGO La prossima sarà una settimana decisiva per stabilire in via definitiva i protocolli scuola, cioè tutta quella serie di azioni che accompagneranno gli accertamenti sui bambini e le famiglie a partire dal 14 settembre.

TEMPESTIVITÀ

La parola d'ordine è tempestività. Infatti pensare che un caso positivo possa richiedere settimane per essere accertato significherebbe bloccare l'attività scolastica (e a ricaduta, quella dei genitori lavoratori) a lungo, magari per concludersi con un falso allarme. A conti fatti, bloccare alla prima febbre l'attività di una intera classe significherebbe tenere in sospeso almeno una sessantina di persone e forse di più, contando anche i congiunti e coloro che intervengono nella quotidianità della cura dei bambini, come i nonni o le babysitter. Se tutti dovessero eseguire i test contemporaneamente in pediatria o nelle strutture Ulss, si verificherebbe un intasamento di richieste con prevedibili rallentamenti.

COLLABORAZIONE

Per questo motivo, visto anche il sovrapporsi del Covid-19 all'influenza di stagione e alle infezioni batteriche che hanno sintomi molto simili perché generano febbre, l'Ulss 5 sta cercando di coinvolgere medici e pediatri per effettuare i test rapidi. In questo modo il protocollo potrebbe accorciare moltissimo le tempistiche e dare modo alle scuole di fermarsi solamente in casi comprovati di positività e in caso di negatività, di mantenere l'operatività.

A partire da lunedì, i medici e i pediatri di libera scelta saranno contattati attraverso gli organismi di categoria per capire la disponibilità a effettuare direttamente i test rapidi sui pazienti. In caso affermativo partirà la fornitura, da parte dell'Ulss, dei test rapidi. Spiega il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella: «Lo stato dell'arte sulla scuola è questo: le indicazioni dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato tecnico scientifico sono state adottate nel nostro territorio, così come dall'intera Regione. Stiamo cercando di migliorarli ulteriormente, per velocizzare i tempi di risposta e dare informazioni rapide a tutta la classe, in modo da consentire rapide decisioni da parte dei dirigenti scolastici. Attualmente, preciso, si tratta di protocolli in via di definizione e ancora non adottati».

LE FAMIGLIE

Anche i genitori degli studenti verranno resi parte attiva nei prossimi giorni. L'attività scolastica, oltre a prevedere alcune difformità rispetto agli anni scorsi per evitare la diffusione dei virus, prevede anche l'intervento delle famiglie che dovranno impegnarsi a firmare un patto di corresponsabilità con gli istituti scolastici, dichiarando di impegnarsi a misurare la febbre tutte le mattine prima di uscire di casa. Oltre a questo, i dirigenti scolastici stanno inviando a tutte famiglie indicazioni sull'uso delle mascherine indicando l'uso delle chirurgiche e delle Ffp2, certificate come dispositivi di protezione individuale e sconsigliando l'uso di quelle di stoffa.

R.Pau.

