LA SCUOLA

ROVIGO Scaglionamento degli orari di ingresso e uscita, rafforzamento del sistema dei trasporti (per il Polesine 20 bus-corse aggiuntivi e 12 steward di sorveglianza) e, almeno per le prime tre settimane, una ripresa in presenza a metà.

IN PRESENZA

Da domani la didattica in presenza alle scuole superiori si manterrà infatti su una percentuale del 50 per cento degli studenti di ogni scuola, con la possibilità di attuare una rotazione settimanale o bisettimanale tra le classi. Poi si potrà salire al 75%, ma dipenderà dallo scenario epidemiologico. È questa la strada scelta per il ritorno alla didattica in presenza negli istituti secondari di secondo grado, per quanto evidenziato dalla Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria della Regione, e secondo alcuni studi presi a riferimento dall'Istituto superiore di sanità, per cui si considera particolarmente efficace alternare su base settimanale la didattica in presenza e a distanza, nella misura del 50% della popolazione scolastica. Servirà, tutto ciò, a verificare meglio sul campo eventuali problematiche, che richiederebbero poi di correggere gli orari scolastici e di ricalibrare la necessità di mezzi e corse dei servizi di trasporto locali. E - aspetto non meno importante - questo percorso farà acquisire un campione significativo sotto il profilo epidemiologico di tempi e numeri dell'impatto del rientro negli edifici scolastici.

GESTIONE COMPLESSA

Il mondo della scuola arriva a questo appuntamento affrontando la complessità di gestire la riorganizzazione per turni e le difficoltà che incontrano i docenti che prestano servizio su più istituti. Si comincerà anche a verificare quale sia stato il tasso di apprendimento degli studenti con la didattica a distanza, e si deve anche fare i conti con il numero di collaboratori scolastici a volte non sufficiente a garantire turnazioni. Al liceo Celio-Roccati lo scorso mercoledì pomeriggio una riunione di staff ha messo a punto gli ultimi particolari per il rientro: «Per febbraio - spiega la dirigente scolastica Anna Maria Pastorelli - si è organizzata l'attività in presenza del 50% della popolazione scolastica. Ciascuna classe frequenterà in presenza con il 100% degli studenti con turni settimanali. Non si prevedono scaglionamenti degli ingressi ovvero ingressi in orari diversi ma, come in precedenza, si utilizzeranno tutte le possibili entrate delle sedi scolastiche in modo da non creare assembramenti».

INGRESSI PRESIDIATI

A vigilare su ingressi e uscite saranno i collaboratori scolastici: «L'organico è stato incrementato di alcune unità per quest'anno, grazie a specifici finanziamenti legati all'emergenza sanitaria: pertanto per questo aspetto non si prevedono criticità». Quanto alle attività scolastiche oltre a quelle didattiche? «Le riunioni siamo ormai abituati a svolgerle a distanza, e in genere si riesce a lavorare bene. Da poco ho concluso gli scrutini, che abbiamo svolto a distanza, e non abbiamo avuto difficoltà, riuscendo a rispettare sempre il calendario previsto». Al Celio-Roccati mercoledì si era svolta anche la seconda assemblea d'istituto con modalità a distanza: hanno partecipato tutte le classi (circa 1.000 studenti) ed «è stato un successo - spiega la dirigente - grazie alla collaborazione del team digitale, dei docenti addetti alla vigilanza e agli studenti rappresentanti d'istituto che hanno trattato temi legati alla Giornata della Memoria. La precedente assemblea, sull'orientamento post diploma, si era svolta il 23 dicembre con le medesime modalità e anche il quel caso l'esito era stato positivo».

CONTATTI CON LE FAMIGLIE

«Notiamo invece - continua la professoressa Pastorelli - una flessione dei contatti con i genitori, che anche in questo caso devono avvenire a distanza. Sono state previste varie modalità: email, telefonata e videochiamata, ma i docenti mi hanno riferito che il numero di contatti non è in linea con gli anni precedenti». Lunedì 25 gennaio si sono concluse le iscrizioni alle classi prime e tutte le attività per l'orientamento in ingresso (corsi per studenti, incontri per genitori, video promozionali) sono state organizzate online dal liceo Celio-Roccati, utilizzando anche uno specifico canale YouTube: «Gli esiti sono molto positivi, dato che si riscontra un incremento delle iscrizioni del 9% confermando il trend degli ultimi anni».

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA