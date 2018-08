CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SCUOLASERVIZIO MENSA:ISCRIZIONI APERTELe iscrizioni alla mensa scolastica comunale sono sempre aperte. Il prossimo 31 agosto era stato fissato il termine per l'iscrizione al servizio di refezione scolastica: quest'anno, per agevolare le famiglie, il Comune ha deciso di eliminare la scadenza e mantenere sempre aperte le iscrizioni che possono essere effettuate sia con la modalità online che direttamente allo sportello in Viale Trieste, 18. Da quest'anno l'iscrizione avrà validità per l'intero ciclo scolastico (infanzia, primarie e secondaria...