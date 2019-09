Scuola senza sostegno per quasi 300 alunni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CARENZA DI PROFROVIGO A due settimane dalla partenza dell'anno scolastico, nelle scuole superiori non sono ancora iniziate le convocazioni dei docenti di sostegno per i posti di supplenza annuale da assegnare attraverso le graduatorie di istituto. A riferire la situazione è il segretario generale di Cisl Scuola Padova-Rovigo Stefania Botton. Esauriti i docenti specializzati negli elenchi di sostegno, ora «restano da assegnare le ultime supplenze per la copertura dei posti comune - spiega Botton -, poi i dirigenti scolastici procederanno a...