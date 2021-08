Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCUOLAROVIGO (S.T.B.) I docenti del Viola Marchesini tornano in classe dopo un'estate di formazione. Si è svolto tra luglio e agosto un progetto internazionale Erasmus di 17 giorni destinato al personale scolastico a cui hanno aderito 22 insegnanti e tecnici dell'istituto rodigino. Boost 4.0: innovative methods of smart teaching si è svolto tra Sliema sull'isola di Malta e Galway in Irlanda, con lo scopo di potenziare le competenze...