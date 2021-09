Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCUOLAROVIGO (S.F.B.) Il Liceo Celio-Roccati ha festeggiato la Notte bianca delle biblioteche nella nuova Agorà. Un ricordo commosso e tante letture hanno caratterizzato l'11esima edizione della manifestazione. In apertura di serata, il ricordo di un artista unico per Rovigo, con la chiusura del progetto Gabbris Ferrari: uomo di teatro, artista per il teatro, realizzato dal Liceo in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte di Rovigo....