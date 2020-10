SCUOLA

ROVIGO Precari della scuola e rappresentanti sindacali hanno manifestato davanti alla prefettura per il blocco delle supplenze da messa a disposizione a danno degli insegnanti inseriti nella graduatoria provinciale per le supplenze e contro le modalità di svolgimento del concorso straordinario per la scuola secondaria: in partenza il 22 ottobre, nonostante la pandemia di coronavirus, il concorso è stato indetto senza prevedere prove d'appello per gli aspiranti che non potranno partecipare nelle date di convocazione, perché si trovano in quarantena Covid.

Il flash mob di protesta è stato indetto da Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola Rua, Gilda Unams e Snals Confsal con un centinaio di iniziative sul territorio nazionale, e l'evento rodigino è stato mirato a queste due criticità, oltre che a chiedere stabilità al lavoro e sicurezza nelle scuole. «È stato negato un diritto: l'appello straordinario questa volta non c'è», protesta Bertilla Gregnanin. La responsabile regionale territoriale della Federazione Uil Scuola Rua lamenta che le misure di sicurezza e le modalità non abbiano previsto una sessione di recupero mentre i contagi di Covid continuano a salire e anche un raffreddore, in attesa dell'esito del test sierologico e dell'eventuale tampone, basterebbe a escludere dalla partecipazione alla prova. Non mancano i casi precedenti di candidati a un esame o concorso ai quali Tribunali amministrativi regionali abbiano riconosciuto la legittimità del rinvio della prova impedita da gravi motivi di salute certificati. Tuttavia lo svolgimento in presenza del concorso in piena emergenza pandemica esclude di fatto dalla partecipazione i precari in quarantena in concomitanza della prova e nello stesso tempo potrebbe contribuire ad aumentare i rischi di contagio.

In Veneto sono a bando 3.111 posti di insegnante alle scuole medie e superiori, e gli aspiranti sono 5.232. La prova scritta è in calendario in turni mattutini o pomeridiani, su più date, dal 22 ottobre al 2 novembre, e tra le sedi di svolgimento delle specifiche prove ci sono anche, in Polesine, il liceo Paleocapa (Tecnologia alle scuole medie) e l'istituto Viola-Marchesini (Educazione artistica alle medie). Altro motivo di protesta è la gestione delle domande di messa a disposizione. «Si arriva alle Mad quando le graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze sono esaurite - ricorda Gregnanin - ma il ministero prevede che le domande debbano essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto. Questo può andar bene in forma generica, ma ci sono casi in Polesine, come cattedre di Diritto, Educazione artistica e Musica, per le quali questo meccanismo non funziona: la maggior parte dei docenti che sarebbero pronti a insegnare queste materie con la messa a disposizione, a causa della normativa non possono farlo perché sono iscritti alle Gps. Si aumentano i disagi per gli studenti e agli insegnanti si impedisce di lavorare».

