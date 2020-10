SCUOLA

ROVIGO Pc e strumenti informatici rimborsati per le ore di scuola fatte in casa a causa del Covid.

Anche in Polesine, grazie al progetto Digit-Ali finanziato dalla Regione, fino al prossimo 31 ottobre le famiglie numerose possono presentare le domande per ottenere un rimborso delle spese sostenute per i dispositivi come tablet, pc o strumenti di connessione, acquistati perché i figli possano partecipare alle attività di didattica e formazione a distanza. Le richieste vanno presentate nelle sedi Enaip (Rovigo in viale Marconi e Porto Viro in via Mazzini).

I VOUCHER

Il rimborso sarà fatto con un voucher di 500 euro per coprire gli acquisti fatti nel periodo dal 1° febbraio al 26 ottobre 2020: farà fede la data riportata sulla documentazione fiscale.

Nel sito web famigliedigitali.net sono disponibili tutte le informazioni (a partire dai documenti necessari da presentare, fino all'indicazione degli sportelli per la consegna della documentazione in originale) per ottenere il voucher, riconosciuto ai nuclei familiari con Isee non superiore a 40 mila e con almeno quattro figli minori o tre gemelli minorenni.

CHI PUÒ FARE DOMANDA

Possono presentare domanda anche i nuclei familiari con tre figli minorenni e un maggiorenne che frequenta nel corso dell'anno scolastico 2020-21 un isitituto superiore, o una scuola della formazione professionale: per questa categoria sarà creata una lista d'attesa. Per chiarimenti: email info@famigliedigitali.net e telefonando ai numeri 0498658965 o 0498658955.

Nicola Astolfi

