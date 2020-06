SCUOLA

ROVIGO Il liceo scientifico Paleocapa è già al lavoro per preparare il prossimo anno scolastico.

Gli insegnanti e la dirigente Cristina Gazzieri sono in attesa di ricevere le linee di indirizzo su come organizzare le lezioni e le modalità di svolgimento, stanti le incertezze che fin d'ora si profilano su tempi e logistica strutturale degli spazi. A questo proposito sono già in esame diversi studi di fattibilità per non farsi trovare impreparati. Nei giorni scorsi i docenti si sono riuniti e hanno iniziato a pianificare il lavoro. Il primo scoglio sarà rappresentato anche dal lungo periodo passato lontano dai banchi, sommato alle difficoltà che inevitabilmente sono emerse durante le attività di didattica a distanza.

IL RIENTRO

Le settimane iniziali dovranno essere indirizzate a capire come funzionerà la didattica, ma anche comprendere quali siano le reali necessità degli alunni e le competenze da rafforzare. Dovrà essere completamente rivista la programmazione per calarla meglio sulle diverse realtà e organizzare un recupero efficace di quanto non svolto nell'anno precedente.

I NUOVI ARRIVI

Attenzione puntata soprattutto anche sulle classi prime perché gli alunni che cambiano scuola saranno più penalizzati da una ripartenza lenta o disorganizzata. Massima è tuttavia la collaborazione e l'apertura che garantiranno insegnanti e dirigenza scolastica, indispensabile per ovviare a tutti le inevitabili differenze createsi tra i diversi percorsi di studio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA