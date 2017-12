SCUOLA ROVIGO Grazie al finanziamento ministeriale degli Atelier creativi, all'istituto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLAROVIGO Grazie al finanziamento ministeriale degli Atelier creativi, all'istituto comprensivo Rovigo 4 è stato possibile l'acquisto di Robot Lego. La partnership con l'istituto Viola-Marchesini ha poi reso possibile sia la formazione dei docenti di tecnologia e matematica del Comprensivo, sia l'orientamento in uscita per gli alunni di terza media.IL PROGETTOIl docente Fabrizio Pizzardo ha illustrato a un gruppo di insegnanti del Rovigo 4 come si costruiscono i modellini dei robot e come è possibile farli funzionare a proprio piacere,...