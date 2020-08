SCUOLA

ROVIGO Ben 260 mila euro a disposizione delle scuole di Rovigo per prepararsi alla ripresa delle lezioni al tempo del Covid, puntando a limitare l'utilizzo della didattica a distanza e far tornare a scuola gli alunni rodigini. «Si tratta di 160mila euro di fondi assegnati dal Ministero per interventi di edilizia leggera, dei quali 45mila sono destinati all'acquisto di nuovi arredi - spiega l'assessore all'Istruzione di Palazzo Nodari Roberto Tovo - Ma non è l'unica cifra che abbiamo a disposizione, perché l'Amministrazione ha varato altri 100 mila euro per altri interventi di manutenzione che vanno dall'adattamento degli spazi delle aule alla sistemazione degli infissi, fino alla realizzazione e organizzazione delle vie di accesso e di uscita per il rispetto delle normative anti-Covid».

NUOVO ANNO SCOLASTICO

Con la ripresa delle attività scolastiche a partire dal 14 settembre, l'amministrazione Gaffeo sta lavorando da oltre un mese per attuare tutte le disposizioni necessarie a far tornare in aula gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado in totale sicurezza. Settimanalmente a palazzo Nodari si svolge una riunione con i dirigenti scolastici per comprendere quali politiche attuare, se effettuare lavori di un certo tipo o se ampliare le aule usando edifici a disposizione del Comune. L'assessore Tovo la settimana scorsa aveva già spiegato che al momento non risulta necessario adattare edifici vuoti della città per spostarvi delle classi, anche se c'è sempre pronto l'asso nella manica fornito da palazzo Campo in via Silvestri, vuoto da due anni e con le aule usate fino alla chiusura dal liceo classico già pronte.

IMMOBILI LIBERI

Rovigo, infatti, in realtà è piena di stabili abbandonati, ma la maggior parte sono in cattive condizioni ed è impossibile sistemarli e adattarli in così poco tempo, per cui bisogna guardare a quel poco che rimane a disposizione e sfruttare ogni centimetro degli spazi scolastici a disposizione dei presidi. Ogni edificio scolastico dovrà essere opportunamente rivisto per limitare al minimo il contagio tra gli alunni: i banchi dovranno essere singoli e distanziati di almeno un metro l'uno dall'altro, i percorsi dovranno essere limitati e con precise direzioni, non è più consentito l'affollamento nei corridoi.

VERTICE CON I DIRIGENTI

«Per i lavori abbiamo preso in considerazione tutte le scuole - precisa Tovo - e anche domani (oggi per chi legge, ndr) avremo un incontro con i dirigenti per rimanere aggiornati sulle loro richieste. Noi, infatti, ci muoviamo in base alle loro richieste. Gli interventi di edilizia che avvieremo nella seconda metà di agosto saranno fatti sulla base delle loro direttive e di quanto prescritto dalla normativa dettata dall'emergenza sanitaria. Non si tratterà di grandi lavori, si tratta solo di manutenzioni già previste in passato e di adeguamenti in seguito all'emergenza Coronavirus». Secondo l'assessore e vicesindaco la situazione «non è drammatica, perché la maggior parte delle aule sono già dotate di banchi singoli, quindi l'acquisto di arredi con le risorse fornite dal ministero sia al Comune che direttamente agli istituti scolastici va a completare una situazione già favorevole».

Proprio i banchi, quelli che nelle ultime settimane hanno diviso politica e opinione pubblica, non saranno con le ruote. O, perlomeno, non sembra che i dirigenti abbiano optato per le futuristiche sedie mobili con banco di cui aveva parlato il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. «Abbiamo recepito le istanze dei dirigenti, non credo ce ne saranno con le ruote, sono loro a decidere quali sono gli arredi più adatti per le scuole che gestiscono», ha evidenziato Tovo.

Alberto Lucchin

