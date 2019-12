Scuola-lavoro, Cna elabora una mappa dell'offerta

FORMAZIONE

ROVIGO Una guida per le imprese ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, rinominati percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Pcto), è stata realizzata da Cna Rovigo con le indicazioni che spiegano cosa sono i Pcto, perché sono utili alle imprese e come si mettono in pratica. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Scuola, imprese e il futuro capitale umano, che è promosso grazie al contributo della Camera di commercio di Venezia-Rovigo.

MAPPA DELLE SCUOLE

Cna Rovigo, così, ha realizzato una mappatura degli indirizzi di studio presenti sul territorio e nelle province limitrofe, corredata con riferimenti e caratteristiche dei profili professionali in uscita dai vari istituti secondari. A questi dati si sommano i consigli per le imprese locali che vogliono sperimentare con l'alternanza scuola-lavoro uno strumento pensato per rafforzare il legame tra gli istituti scolastici e il mondo delle aziende. Cna Rovigo è sempre impegnata a favorire questo dialogo a beneficio dell'artigianato delle piccole e medie imprese, perché la formazione svolta in simbiosi con il tessuto economico-produttivo ha rilevanza strategica per una crescita del territorio condivisa, e così ha voluto portare in evidenza le opportunità di confronto che le aziende locali possono attivare con le scuole superiori, impegnate a loro volta con le attività dei Pcto (ex alternanza scuola-lavoro) a favorire la crescita dei propri studenti.

FOCUS

Inoltre, la guida messa a disposizione dalla Cna segue ai 3 focus group che in ottobre l'associazione aveva dedicato ai settori meccanica, autoriparazione e impiantistica, e che erano stati rivolti a insegnanti, imprenditori e alle imprese interessate a contattare le scuole per i Pcto. La mappatura realizzata da Cna è disponibile online, insieme alla guida, all'indirizzo https://landing.cnaro.it/alternanza-scuola-lavoro, e si allarga anche alle province di Ferrara, Venezia e Mantova contermini alle macroaree dell'alto, medio e basso Polesine. Le opportunità dei Pcto sono offerte dagli istituti Viola-Marchesini, Ipsia Marchesini, Bernini, Munerati, De Amicis e Marco Polo, dai licei Celio-Roccati e Paleocapa a Rovigo, Bocchi-Galilei ad Adria, dagli istituti Cipriani, Viola, dal polo tecnico e dal Maddalena di Adria, dagli indirizzi dell'istituto Colombo a Porto Viro, Porto Tolle e Adria, e poi in alto Polesine dagli istituti Munari, Bellini, Bari, Primo Levi, Balzan, Viola ed Einaudi.

L'OBIETTIVO

Cna Rovigo punta con questa iniziativa a integrare scuola e impresa in una sinergia che considera come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Polesine. I giovani studenti infatti, come futuro capitale umano delle imprese, rappresentano un'opportunità per affrontare le nuove sfide del mercato e della digitalizzazione, e possono contribuire all'aggiornamento delle aziende e a tutelarne le professionalità anche nelle delicate fasi dei passaggi generazionali, vista la necessità dell'aggiornamento continuo delle competenze, per stare al passo dei cambiamenti.

N.Ast.

