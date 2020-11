SCUOLA

LA SICHIROLLO

APRE ALLE FAMIGLIE

(R.Mer.) La scuola Giacomo Sichirollo organizza due giornate per incontrare le famiglie e far conoscere la proposta educativa dello storico istituto. Le visite, esclusivamente su prenotazione, sono previste per domani e domenica, prenotabili tramite l'apposito format on-line che si potrà trovare nel nuovo sito www.scuolasichirollo.it. Per informazioni: segreteria@scuolasichirollo.it o chiamare il numero 0425/21009.

ISTRUZIONE

I PROGETTI DI ZICO TORNANO

CON LABORATORI VIA WEB

(A.Luc.) Riparte lattività di Zico con le scuole superiori, adattandosi alla didattica a distanza, in attesa di poter tornare in classe. Laboratori che spaziano tra diverse tematiche, dalla creazione di un'impresa all'orientamento professionale, dalla comunicazione alle tematiche scientifiche, realizzati autonomamente o grazie alla collaborazione con altri partner. In un incontro online promosso dall'istituto Viola-Marchesini di Rovigo, per parlare delle opportunità professionali offerte dagli strumenti di comunicazione del web, Chiara Facchinetti, responsabile dell'area Lavoro, e Francesco Casoni, responsabile dell'area Comunicazione, il webinar è partito dal provocatorio titolo Voglio fare l'influencer! per sfatare miti, presentare dati, offrire consigli e idee a chi vuole fare della comunicazione il proprio lavoro. Ancora aperte le iscrizioni ai laboratori promossi nell'ambito di Attivamente, il bando della Fondazione Cariparo per i progetti nelle scuole delle province di Rovigo e Padova. Il termine è oggi. In questo ambito, Zico promuove i laboratori scientifici con La vite di Archimede, gruppo di professionisti e appassionati di scienza, rivolti a bambini, ragazzi e adolescenti di tutte le scuole delle due province. La scelta della tematica, tra le molte proposte nel catalogo degli incontri, viene concordata con l'insegnante. Zico è anche partner di Social impact play, la proposta per le scuole di Confcooperative Rovigo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA