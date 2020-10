SCUOLA IN LUTTO

ROVIGO Si è spento domenica a quasi 86 anni Flaminio Ennio, dirigente molto noto soprattutto nel mondo della scuola, non solo polesana. Nato a Monselice il 19 ottobre 1934. Conseguita la laurea in Giurisprudenza, dopo un breve periodo dedicato all'insegnamento, dal 1965 al 1989 ha svolto la funzione di viceprovveditore agli Studi di Rovigo. Nel 1973 si trasferì con tutta la famiglia nel capoluogo polesano. Tra l'86 e l'87 gli fu affidato anche l'incarico di Commissario governativo del Conservatorio Venezze. Nel 1989 divenne viceprovveditore agli Studi di Milano, trovando una situazione molto complessa che contribuì a risolvere con impegno e professionalità. L'anno successivo arrivò il nuovo incarico di provveditore agli Studi di Venezia fino alla nomina, nel 1994, di Sovrintendente Scolastico Regionale del Veneto. Nel 1996 fu provveditore agli studi di Treviso. Quindi tra il 97 e il 98 tornò di nuovo a Rovigo, in veste di provveditore. La sua brillante carriera dirigenziale si chiuse a Trieste con l'ultimo incarico, tra il 1999 ed il 2000, di sovrintendente scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia.

Le sue ottime doti professionali spinsero nel 1989 l'allora Ministro della Pubblica Istruzione Sergio Mattarella a segnalarlo per l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana, che gli fu poi conferita dal Presidente della Repubblica Cossiga il 2 giugno 1990.

L'IMPEGNO NELLA CHIESA

Accanto al suo grande impegno professionale, Ennio è stato fin da piccolo sempre un fervido aderente dell'Azione Cattolica. A questa associazione ed alla Chiesa parrocchiale e diocesana ha dedicato sempre un grande impegno e fornito il suo contributo. Lascia la moglie Erminia, i figli Luigi, Francesco e Stefano e i nipoti. Le esequie avranno luogo domani alle 16 nella chiesa di San Bartolomeo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA